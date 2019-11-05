Dolar/TL ne kadar oldu? (05.11.2019)

Fitch’in kredi not görünümündeki yukarı revizyon ardından TL ve TL cinsi yatırım araçları iyimser bir seyir izledi. Bankacılar haftanın kalanında Hazine ihalelerinin de yakından takip edileceğini belirtiyorlar

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.13 itibarıyla 5.7314- 5.7355 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Ekim’de aylık %2 ile beklentilere paralel artış gösterirken, baz etkisiyle düşüşünü sürdüren yıllık enflasyon %8.55 ile Aralık 2016’dan bu yana en düşük artışı kaydetti.

Böylece yıllık enflasyon Eylül’ün ardından Ekim’de de en son Temmuz 2017’de gerilediği tek hanede kalmaya devam etti. Baz etkisinin terse dönmesiyle Kasım ve Aralık’ta yıllık enflasyonun tekrar çift haneye gelmesi beklense de TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyor.

Son üç PPK toplantısında 10 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından TCMB indirimlerin büyük bölümünün tamamlandığı mesajını verdi ancak daha fazla indirime kapıyı tam olarak kapamadı. (REUTERS)