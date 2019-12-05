Dolar/TL ne kadar oldu? (05.12.2019)

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile NATO zirvesi marjında son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

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ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL Cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı.

Analistler dolar/TL’de S-400 ve yaptırımlar konusunun yakından izlenmeye devam edeceğini belirtiyor. Diğer önemli unsur ise PPK toplantısı. Analistler piyasanın 100-150 baz puan civarında bir indirim beklediğini, daha fazla indirimin ise TL üzerinde baskı yaratacağını belirtiyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Kasım’da gıda ve ulaştırma fiyatlarının etkisiyle aylık %0.38 ile beklentilerin altında artış gösterirken, baz etkisinin terse dönmesiyle yıllık enflasyon da %10.56’ya yükseldi.

Böylece Ekim’de ise %8.55 ile Aralık 2016’dan beri en düşük seviyeye gerileyen yıllık enflasyon tekrar çift haneye geldi ancak artış beklentilerin altında oldu.

Veri sonrası gözler Merkez Bankası’na çevrilirken, 12 Aralık’taki toplantıda yapılacak faiz indirimine yönelik beklentiler 100-200 baz puan aralığında bulunuyor. (REUTERS)