Dolar/TL ne kadar oldu? (06.08.2019)

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar tutarındaki ürüne 1 Eylül’den itibaren %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, bir aylık ticaret ateşkesinin bittiği gerekçesiyle tedirgin. Çin bunun karşısında savaşacağını açıkladı.

Ticaret savaşı kaygıları ile yatırımcıların Japon yeni, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara yönelmesi ile Asya hisse senetleri dokuz ayın en büyük günlük düşüşünü kaydederken; yuan 10 seneden uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL saat 07.10 itibarıyla 5.5561/5.5577'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz’da KDV ve ÖTV indirimlerinin sonlanmasının yanı sıra yapılan elektrik zammı sonucu %1.36 artış gösterdi, ancak gıda fiyatlarının öngörülerin üzerinde gerilemesiyle beklentilerin altında kaldı.

Yıllık enflasyon Temmuz’da Haziran’daki %15.72’den %16.65’e çıkarken, Ağustos’ta baz etkisinin yapılan doğalgaz ve son sigara zamlarının enflasyonda yaratacağı yükselişi sınırlaması bekleniyor.

Ekonomistler, baz etkisinin daha da artacağı Eylül-Ekim aylarında ise enflasyonda sert gerileme öngörüyor.

400 BAZ PUAN İNDİRİM OLASI GÖZÜKÜYOR

TCMB’nin Temmuz enflasyonunu projeksiyonlarına dahil etmiş olması nedeniyle para politikasına bir etkisi beklenmezken, TCMB’nin “makul reel faiz” söyleminin ardından yılın kalanında 400 baz puana kadar bir indirim olası görülüyor.

Öte yandan TCMB bugün iki adım attı. Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek %1 olarak belirlenmesine karar verdi. TCMB söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar likidite çekilmesinin beklendiğini duyurdu.

TCMB ayrıca döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale (çoklu fiyat) yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Analistler TL’nin hala yüksek getiri sunmaya devam etmesi, küresel merkez bankaların genişlemeci politikalara yeniden yönelmesi ve Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentilerin ardından risk primindeki düşüşün TL’ye destek olmaya devam ettiğini belirtiyor.

REUTERS