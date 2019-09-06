Dolar/TL ne kadar oldu? (06.09.2019)

Yurtiçinde açıklanan olumlu makro verilerin ardından haftabaşından bu yana TL’de gözlenen değer kazancı eğilimi sınırlı kaldı.Dolar/TL dün 5.63 seviyesine kadar gerilemişti. Bu sabah 5.69 seviyesinde güne başladı.

Dolar/TL saat 07.27 itibarıyla 5.6951/5.6969'dan işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi kurdaki yükselişin “Türkiye’nin batı ile ters düşecek bir sürece girebileceğine işaret eden söylemler” nedeniyle yaşandığını söyledi.

Küresel ticaret savaşlarının baskısının hissedildiği dolar/TL haftaya 5.85 civarında başlamış, beklentilerin üzerine açıklanan büyüme ile beklentilerin altında artış gösteren enflasyon verisinin etkisiyle düşüşe geçmişti.

PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI PPK TOPLANTISINDA!

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, yerel varlıklarda görülen son iyimserliğin gelişmiş-gelişmekte olan ülke varlıkları ayrışması ve ağırlıklı lira-zar etkileşimi kaynaklı olduğunu söyleyerek, “İki ülkede de makro verilerin olumlu sürpriz yapması carry trade avantajı nedeniyle olumlu ayrışmalarına imkan tanıdı. Global risk başlıklarındaki azalışın da desteğiyle iyimserlik ivme kaybetse de carry avantajı kaynaklı girişler PPK toplantısına dek devam edebilir” dedi.

Bankacılar dolar/TL’deki düşüşte yıllık enflasyonun Ağustos’ta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesinin ardından faiz indirim sürecinde TCMB’nin elinin güçlendireceği görüşü ve küresel merkez bankalarının gevşeme yanlısı politikalarını sürdüreceği beklentisinin belirleyici olduğunu belirtiyorlar.

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını 12 Eylül’de, Fed ise 18 Eylül’de açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre TÜFE Ağustos’ta %1.3 olan beklentilerin oldukça altında %0.86 artış gösterdi. TÜFE yıllık bazda ise yüzde 15.01 artarak %15.51 olan beklentilerin altında kaldı.

JPMorgan enflasyon verisi ardından faiz indirim beklentisini 12 Eylül toplantısı için 125 baz puandan 275 baz puana çıkarırken, yıl sonuna kadar yapılacak indirimlere ilişkin toplam beklentisini ise 275 baz puandan 475 baz puana yükseltti.

Küresel piyasalarda ise dolar zayıf seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar ABD-Çin ticaret görüşmelerinin gelecek ay yapılacağına dair açıklamayı memnuniyetle karşıladı. Öte yandan yatırımcılar artık Fed’in Noel öncesi faiz indirimine gideceğini daha güçlü fiyatlamaya başlamış durumda.

REUTERS