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Dolar/TL ne kadar oldu? (06.11.2019)

TL'de jeopolitik risklerin azalması başta olmak üzere küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle iyimser seyir sürerken dolar/TL bu sabah güne 5.76 seviyesinin hemen altında başladı. 

07:23 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (06.11.2019)

Kur artan jeopolitik tansiyon ve ABD ile ilişkilere yönelik endişelerle geçen ay 5.93 seviyesini test etmiş ancak bu endişelerin kısa sürede azalmasıyla yine sert gerilemişti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.22 itibarıyla 5.7514- 5.7555 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri açısından yakından takip edilen enflasyon verisi ardından anlamlı bir değişim göstermemişti.

Son üç PPK toplantısında 10 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından TCMB indirimlerin büyük bölümünün tamamlandığı mesajını verdi ancak daha fazla indirime kapıyı tam olarak kapamadı.

Fitch’in kredi not görünümündeki yukarı revizyon ardından TL ve TL cinsi yatırım araçları dün iyimser bir seyir izledi. (REUTERS)

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