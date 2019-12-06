Dolar/TL ne kadar oldu? (06.12.2019)

Dolar/TL yaklaşık bir haftadır 5.73-5.77 bandında hareket ediyor. Analistler kurda S-400 ve yaptırımlar konusunun yakından izlenmeye devam edileceğini belirtirken, 12 Aralık’taki PPK toplantısının önemine dikkat çekiyor.

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Piyasada 100-150 baz puan civarında bir indirimin beklendiği, daha fazla indirimin ise TL üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.

“KURDA SERT HAREKETLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR”

Dün petrol fiyatlarının yükselmesi sonucu Türkiye’nin enerji ithalatçısı olması nedeniyle TL’de benzer para birimlerinden negatif ayrışma gözlendiğini söyleyen bir analist, “Ancak kurda yine de önemli bir hareket yok. Oynaklık son 2-3 ayın en düşük seviyelerine geldi, bu da kurda sert hareketlerin önüne geçiyor” dedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı sayısını 2020 yılı için 12’ye yükseltilirken, zorunlu karşılık uygulamasını da ince ayar bir araç olarak kullanmaya devam edecek.

DAHA HIZLI TEPKİ VERMESİNE OLANAK SAĞLAYACAK

Analistler, toplantı sayısının değişmesinin TCMB’nin değişen koşullara daha hızlı tepki vermesine olanak sağlayacağına dikkat çekiyor.

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki değerlenmeye paralel geçen hafta başında 5.70’li seviyelerden yükselişe geçen ve en yüksek 5.7910 seviyesini gören dolar/TL Cuma günü 5.7455 seviyesinden kapandı. (REUTERS)