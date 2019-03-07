Dolar/TL ne kadar oldu? (07.03.2019)

Piyasalarda yaşanan tepkinin, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Dolar/TL ise saat 07:00 itibari ile güne 5.4365/ 5.4370 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 24 seviyesinde sabit tutarken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağını söyleminde değişikliğe gitmedi.

PPK metninde, enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlendiğine vurgu yapılırken, ancak bu iyileşmeye karşın fiyat istikrarına yönelik risklerin devam etttiğine de dikkat çekildi.

PPK metninde “İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir” görüşüne yer verildi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’deki yükselişi TCMB kararının içeriğine bir tepki olarak görmüyoruz. Bir beklenti vardı bu satın alındı şimdi ise bu gerçekleşme yaşanıyor ve satılıyor. Aslında TCMB tam anlamıyla piyasa dostu bir PPK söylemi açıkladı. Önümüzdeki ilk toplantıda yani Nisan ayına bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik en ufak bir söylem de görmüyoruz” dedi ve ekledi:

‘MERKEZ’İN KARARI SATIŞ BASKISINI HAFİFLETECEK EN ÖNEMLİ UNSUR’

“Ancak son dönemde TL’nin negatif ayrışma trendinde içerisinde olduğunu görüyoruz. Seçim öncesi ABD Türkiye ilişkilerinin tartışıldığı ve ‘yeni Brunson S-400 mü olacak’ sorunun tartışıldığı bir dönemde TL için iyimser olmak zor. TCMB’nin faiz kararının yine de TL’deki yeni satış baskılarını hafifletecek en önemli etken olarak görüyoruz.”

Bir başka bankanın döviz masası işlemcisi ise, “PPK sonucu ne olursa olsun yabancı tarafından pozisyon kapama istediği olduğunu düşünüyoruz. Bu satış baskısını TCMB açıklamalarının içeriğine bağlamak mümkün değil. Son dönemde TL’deki negatif ayrışmanın bir çok etken mevcut bugünkü PPK kararı bunlara bir yenisini eklemiyor” dedi ve ekledi:

“Yılın başında gelişmekte olan ülkelere yönelik fon akımlarının kuvvetlendiği bir senaryo sonrası şimdi gelişmekte olan ülkelere yönelik yeni bir kötümserliğin konuşulduğu bir dönem yaşıyoruz. Yatırımcılar böyle bir karar alırken sepetleri içerisinde önce en çok risk gördüğü yatırımlardan kaçınmak ister. Bu da son dönemde gerek seçimin yaklaşmış olması gerek ekonomideki yavaşlamaya karşı atılan genişlemeci adımlar, gerekse ABD ilişkileri nedeniyle TL olarak ön plana çıkıyor.”

REUTERS