Dolar/TL ne kadar oldu? (08.03.2019)

Piyasalarda yaşanan tepkinin, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor. Dolar/TL ise saat 07:00 itibari ile 5.4560/ 5.4570 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye ABD ilişkilerine ilişkin endişeler TL’yi baskılarken piyasalar “S-400 yeni Brunson mı olacak?” sorusunun yanıtını arıyor.

TL’deki değer kaybı her ne kadar PPK kararının ardından başlasa da bankacılar tepkinin TCMB kararına yönelik oluşmadığına dikkat çektiler.

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İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Türkiye Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından itibaren başlayacağı açıklanmıştı.

REUTERS