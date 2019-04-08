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Dolar/TL ne kadar oldu? İşte güncel dolar fiyatları (08.04.2019)

Dolar/TL fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftada da yatırımcıların takibinde. Dolar/TL, geçtiğimiz hafta yaşanan seçim süreci, enflasyon verisi ve ABD ile S-400 hava savunma füzeleri nedeniyle yaşanan gerilim nedeniyle hareketli bir süreç geçirdi. Dolar/TL hem küresel piyasalardaki gelişmeler hem de yerel seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle 5.65 lira seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

07:29 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? İşte güncel dolar fiyatları (08.04.2019)

Yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçların henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmaması ve küresel riskler dolar/TL fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.6430/ 5.6450 seviyesinde işlem görüyor. Bankacılar piyasada yerel seçimlerin siyasete etkisinin, önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen ekonomi reform paketi gündeminin ve ABD ile ilişkilerin takip edilmeye devam edileceğini belirtiyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Bankacılar geçen hafta seçimlerin resmi sonuçlarının açıklanıp sürecin geride kalmasının piyasalarda dalgalanmayı azaltacağını belirtirken, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçlar henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmadı. Dolar/TL saat 07:25 itibari ile güne 5.6430/ 5.6450 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar piyasada yerel seçimlerin siyasete etkisinin, önümüzdeki hafta açıklanması beklenen reform gündeminin ve ABD ile ilişkilerin takip edilmeye devam edildiğini belirttiler.

Bankacılar düşüşte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD), tahsili geçmiş alacaklara yatırım yapabileceğine ilişkin açıklamalarını ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin söylemlerini göstermişlerdi.

REUTERS

Son güncelleme: android-time 08:39 08.04.2019
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