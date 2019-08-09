Dolar/TL ne kadar oldu? (09.08.2019)

Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar.

Dolar/TL saat 07.00 itibari ile güne 5.4739/ 5.4814 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor.

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve TL’nin sunduğu yüksek faizin etkisiyle TL bu çeyrekte en iyi performansı gösteren EM para birimi olurken, dolar/TL Nisan başından bu yana en düşük olan 5.50’nin altında seyrediyor. Tahvil piyasasına girişlerin de devam etmesiyle faizlerde de düşüş gözleniyor.

Piyasalarda bu konu kısa süre öncesine kadar jeopolitik riskleri artırabilecek bir gelişme olarak görülüyordu. Ancak anlaşma sağlanması, ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik mevcut olumlu algıya yönelik fiyatlamanın bozulmayacağına işaret ediyor.

Analistler ayrıca TL’de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

REUTERS