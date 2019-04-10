Dolar/TL ne kadar oldu? (10.04.2019)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önceki gece AKP’nin İstanbul’da 31 ilçede oyların yeniden sayılması talebini reddederken, İstanbul’da 21 ilçede 51 sandıkta oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Dolar/TL ise saat 07:20 itibari ile güne 5.6978/ 5.6993 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İstanbul’da seçimin yenilenmesi talebi ile ilgili değerlendirmesi sorulduğunda, “Demokrasi içinde eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı huzurlu kılabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir” dedi.

İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine yönelik söylemlerin TL’de baskı yaratmaya devam ettiğini belirten bir bankacı, “Dün geceki YSK kararı TL’ye olumlu yansıdı ancak dün gelen açıklamalar yine olumsuz oldu” dedi.

REUTERS