Dolar/TL ne kadar oldu? (10.12.2019)

Geçen hafta 5.73-5.77 dar bandında hareket eden ve haftayı 5.76 civarında tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 5.82 seviyesinin hemen altında başladı.

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TL’deki kaybın büyük oranda PPK beklentisinden kaynaklandığını söyleyen bir bankacı, “Zorunlu karşılık düzenlemesinin TL’de çok bir yansıması yok. Swap piyasasında 200 bp civarında indirim fiyatlanıyor. Bu zaman kadar 1000 bp’lik indirim yapıldı. Enflasyonun seviyesi de dikkat alındığında indirim sürecinin sonuna geliyoruz, dolayısıyla toplantı öncesinde bir miktar TL zayıflığı görmemiz de normal. Dolar/TL’de sınırlı bir yükseliş eğilimi var. Oynaklık seviyesi ve CDS tarafı hala ciddi bir yukarı hareketi desteklemiyor. Kur 5.80’in üzerine çıktıkça görünüm bozuluyor ancak şu anda için yukarı hareket devam edebilir demek zor” dedi.

TCMB 12 Aralık’ta yılın son PPK toplantısını gerçekleştirecek. Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor.

Öte yandan Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesini zorunlu karşılıklarla ilişkilendiren düzenlemede tüketici fiyat endeksinden (TÜFE) arındırılmış hesaplamaya geçerken, uzun vadeli ticari ve konut kredilerini teşvik edecek bir uygulama başlattı.

TCMB bankaların TL cinsi zorunlu karşılığa tabi pek çok yükümlülüğünde zorunlu karşılık oranını %2’ye düşürmeleri için gereken kredi büyüme oranı %10-%20 aralığından %5-%15 aralığına indirdi.

“FAİZ KARARLARI YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK”

Ancak kredi büyümesi hesaplamasında enflasyonundan arındırma getirilirken, sistem iki yıl ve daha uzun vadeli ticari krediler ile beş yıl ve daha uzun vadeli konut kredilerinde artışı teşvik edecek şekilde değiştirildi.

Başka bir bankanın döviz işlemcisi de piyasadaki satış baskısının artmasında birkaç faktörün ön plana çıktığını söyleyerek, “TL’de satış baskısını artıran unsurları Akdeniz’deki gerginliğin artması, Türkiye’nin Rusya ile yeni bir S-400 anlaşmasına doğru gidiyor olabileceğine yönelik haberler, Moody’s’ten olumlu bir adım gelmemesi ve TCMB’nin faiz kararının yaklaşmış olması olarak özetleyebiliriz. TL bugün negatif ayrışmış durumda ancak nominal olarak baktığımızda değer kaybı sınırlı. TL’de bu hafta TCMB başta olmak üzere faiz kararları yön belirleyici olacaktır” dedi. (REUTERS)