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Dolar/TL ne kadar oldu? (12.11.2019)

Dolar/TL, Beyaz Saray'dan yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle bu sabah güne 5.78 TL seviyesinin hemen altında başladı.

07:18 -
Haberler Ekonomi
Dolar/TL ne kadar oldu? (12.11.2019)

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, önceki gün CBS televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD’de hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından “kurtulmaz ise” ABD’nin Türkiye’ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 07.15 itibarıyla 5.7712/5.7724 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

O’Brien,CAATSA adı verilen yaptırımlara atıfta bulunarak, “Türkiye bu yaptırımların etkisini hissedecektir” dedi. O’Brien yaptırımların Kongre’den iki partinin de desteğini alacağını ifade etti.

Erdoğan-Trump görüşmesinin netleşmesi ve yurt dışındaki olumlu havaya paralel dolar/TL de geçen hafta 5.75 civarında sakin bir seyir izledi. Piyasalar ABD ziyaretinin netleşmesini iki ülke ilişkilerinde normalleşme sinyali olarak algılıyor. (REUTERS)

ABD Ankara beyaz Beyaz Saray Dolar para Rusya söz Türkiye
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