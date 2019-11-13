Dolar/TL ne kadar oldu? (13.11.2019)

Görüşmeye odaklanan piyasalar ayrıca küresel piyasalardaki gelişmeleri de izliyor. Son olarak Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, Pazar günü CBS televizyonunda yayımlanan söyleşisinde, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD’de hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından “kurtulmaz ise” ABD’nin Türkiye’ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 07.24 itibarıyla 5.7698/5.7737 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

O’Brien, CAATSA adı verilen yaptırımlara atıfta bulunarak, “Türkiye bu yaptırımların etkisini hissedecektir” dedi. O’Brien yaptırımların Kongre’den iki partinin de desteğini alacağını ifade etti.

İş Yatırım Hazine bölümünden Burak Seçkin, kuponsuz tahvil ile eurotahvil ihracının da Hazine’ye destek sağladığını söyleyerek, “Hazine’nin Kasım ayında piyasanın beklentisinin üzerinde yüklü bir borçlanma gerçekleştirdi. Aralık’ta nispeten az ama Ocak’ta 25 milyar TL gibi yüksek bir rakam olmak üzere gelecek aylardaki yüklü borçlanmalar ve PPK öncesi Hazine elini rahatlatmak üzere önden yüklemeli borçlanma gerçekleştirdi” dedi.

İhalelerde ağırlıklı olarak kısa tarafta talebin karşılandığını, ihracına yeniden başlanan uzun vadeli sabit kuponlu tahvillere de talebin kuvvetli olduğunu söyleyen Seçkin, “Sonuçta piyasada bu kağıtlara ihtiyaç vardı. İhalelerde faizler ikincil piyasa faizlerinden çok uzak değil, bu da piyasa aktörlerinin ihalelere talep gösterdiğini, kamunun da piyasaya denk faiz oranlarından talep girdiğini gösteriyor” dedi. (REUTERS)