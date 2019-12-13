Dolar/TL ne kadar oldu? (13.12.2019)

Merkez Bankası (TCMB) yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim enflasyon raporunda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine dikkat çekerken, 2020 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasına dair risklerin dengeli olduğuna işaret etti. Buna paralel olarak politika faizini 200 baz puan indirimle %12’ye çekti.

(Detaylı veriler için yukarıdaki ilgili kelimelere tıklayın)

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “PPK metninde ufak değişiklikler var. Metinden TCMB’nin büyüme ve enflasyon konusunda iyimserliği artırdığını görüyoruz. Enflasyon konusundaki iyimserlik önemli” dedi ve ekledi:

“Ancak TL için çok daha önemli olan TCMB’nin önümüzdeki dönem faiz adımlarının daha da sınırlı olacağına yönelik söylemdi. TL’nin faiz indirimine karşın değer kazanmasındaki temel nedeninin PPK’daki bu metin değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Çünkü TCMB faiz indirimlerinde artık daha da yavaşlayacağım diyor.”

TCMB’nin bir önceki PPK metininde yer alan, “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir” ifadesi bugün yayımlanan metinde, “Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.”

Bir başka işlemci de TCMB’nin bir önceki metninde yer alan “büyük ölçüde uyumlu” ifadesinin “uyumlu” olarak güncellenmesinin TL’deki iyimserliği tetiklediğini belirterek, “TCMB’nin söylemiyle yola çıkarak olayı tarif edersem şöyle diyebiliriz: Faiz indirimi beklentimi ‘sınırlı indirimden’ ‘daha sınırlı indirim’e revize ediyorum” dedi.

TCMB’nin bir sonraki faiz kararı 16 Ocak 2020’de. TCMB önümüzdeki yıl 12 PPK düzenleyecek. (REUTERS)