Dolar/TL ne kadar oldu? (14.10.2019)

Dolar/TL geçtiğimiz cuma günü 5.8985'e kadar yükseldi ancak günü illikit işlemlerde 5.85 civarında tamamlamıştı. Kur en son 27 Ağustos'ta gece saatlerinde illikit piyasada 6.47 seviyesi test etmişti. Gün içi likit piyasada ise kur en son 19 Haziran'da 5.90 seviyesinde işlem görmüştü.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.8940- 5.8962 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Kur Eylül ayı başından bu haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay seyretti ancak artan jeopolitik endişeler ve yaptırım tehdidi bandın kırılmasına neden oldu.

Bankacılara göre geçen hafta Türkiye piyasalarında yaşanan kayıp “sınırlı” çünkü fiyatlamalar henüz “büyük bir risk” unsuru olarak görülen ABD yaptırımlarını tam olarak içermiyor. Piyasalar ABD’den yaptırım tehdidini ekonomi için oldukça “ciddi bir tehdit” olarak görüyor ancak bugünden fiyatlamayı da tercih etmiyor.

Bu çerçevede 13 Kasım’da yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiliyor.

Bankacılar hafta başından bu yana TL’yi kamu döviz arzının artması, bireysel ve kurumsal döviz satışlarının desteklediğine de dikkat çekiyorlar.

REUTERS