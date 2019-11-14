Dolar/TL ne kadar oldu? (14.11.2019)

ABD’ye önceki gün hareket eden Erdoğan, ziyaretinin ikili ilişkilerin içinden geçmekte olduğu sancılı bir dönemde gerçekleştirildiğini ancak sisli havaya rağmen Trump ile sorunların çözüme kavuşturulması noktasında hemfikir olduklarını söylemişti.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 07.15 itibarıyla 5.7676/5.7692 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD ile ilişkilerde, önceki yönetimden kalma problemlerin yanı sıra bürokratik ve siyasi sabotaj girişimlerine rağmen “Şimdiye kadar pek çok konuda ciddi mesafe aldık” diyen Erdoğan, ABD temaslarında ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesini de “enine boyuna” konuşacaklarını belirtmişti.

Küresel piyasalarda ise Trump’ın azli konusundaki gelişmeler de piyasaların odağında bulunuyor. Risk iştahı ise, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin duraksadığı ve Hong Kong’daki artan karışıklıkla ilgili endişelerin riskli varlıklara yönelik talebi azaltmasıyla geriledi.

İş Yatırım Hazine bölümünden Burak Seçkin, kuponsuz tahvil ile eurotahvil ihracının da Hazine’ye destek sağladığını söyleyerek, “Hazine Kasım ayında piyasanın beklentisinin üzerinde yüklü bir borçlanma gerçekleştirdi. Aralık’ta nispeten az ama Ocak’ta 25 milyar TL gibi yüksek bir rakam olmak üzere gelecek aylardaki yüklü borçlanmalar ve PPK öncesi Hazine elini rahatlatmak üzere önden yüklemeli borçlanma gerçekleştirdi” dedi.(REUTERS)