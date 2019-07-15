Dolar/TL ne kadar oldu? (15.07.2019)

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçaların birinci kısmı Ankara’ya geldi.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, S-400 teslimatı ile başlayan TL varlıklardaki satış baskısının Pentagon’un açıklama yapacağı haberiyle hızlandığını söylemişti.

Dolar/TL saat 07:00 itibariyle 5.7218/5.7256’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), hazırladığı taslak metine göre Kıbrıs’ta “yasadışı” hidrokarbon sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile hava taşımacılığı anlaşması hakkındaki müzakereler ile üst düzey diyalogu askıya alacak ve 2020 yılında Türkiye’ye yapacağı mali yardımı azaltacak.

TL, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın “faizde verilen talimatlara” uymadığı için görevden alınmasıyla yükselişle başladığı, Fed’in bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerle ise iyimser bir seyre büründüğü haftayı, S-400’lerin teslimatının başlamasıyla negatif ayrışarak tamamlamaya hazırlanıyor.

Analistler yüksek dolarizasyon, TCMB’nin para politikasına ilişkin belirsizlikler, S-400’ler nedeniyle ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulama ihtimali ve Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeydoğusunda yeni bir petrol ve doğalgaz sondaj faaliyeti yürütmeye başlamasıyla Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklı artmaya başlayan tansiyonun TL için ana risk unsurları olduğunu söylüyorlar.

Reuters’ın 18 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre bu ay faiz indirimlerine başlaması beklenen TCMB’den indirim beklentisi, başkan değişimi öncesine göre 100 baz puan artarak 200 baz puana yükseldi.

REUTERS