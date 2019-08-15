Dolar/TL ne kadar oldu? (15.08.2019)

Geçen hafta başında Çin-ABD ticaret savaşı endişeleriyle 5.6190’a kadar yükselen dolar/TL cuma günü 1 Nisan’dan bu yana en düşük olan 5.4515’e kadar gerilemişti. Dolar/TL bu sabah güne 5.60 seviyesinde başladı.

Dolar/TL saat 07.10 itibari ile güne 5.5939/ 5.5914 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Analistler TL’de yüksek getiri, küresel merkez bankaların genişlemeci politikaları, Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik olumlu beklentiler, S-400 konusunun daha arka planda kalmasının yanı sıra yerli yatırımcının döviz talebinin sakinleşmesi ve TL’de açığa satışın maliyetinin yüksek olmasının kurda yukarı yönlü spekülatif hareketleri engellemesinin de TL’ye olumlu yansıdığını belirtiyor.

Ancak yurtiçi yerleşiklerin birikimlerini dövizde değerlendirme eğiliminde de henüz bir değişiklik görülmüyor. Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 2 Ağustos ile biten haftada tarihi zirveden 942 milyon dolar azalışla 185.7 milyar dolara gerilerken, düşüşün tamamı kurumlardan geldi.

Reuters’ta önceki günlerde yer alan bir analizde ABD-Çin ticaret savaşının alevlenmesi ve Pekin’in yuanı devalüe etmesinin, Fed’in doların değer kaybetmesine yol açacak adımlar atmasına neden olabileceği, bunun da TL’ye daha çok değer kazanması için yer açacağı belirtilirken; ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi S-400’ler nedeniyle cezalandırma konusundaki isteksizliğinin de olumlu yansıdığı belirtildi.

REUTERS