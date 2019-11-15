Dolar/TL ne kadar oldu? (15.11.2019)

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, Aralık PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskının sürmesi ve dolar/TL’nin bir süredir yerleştiği bant hareketini koruması bekleniyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL saat 07.30 itibarıyla 5.7514/5.7556 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Trump, Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi “fevkalade” olarak nitelerken, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmesini isteyerek ikili ilişkilerin önünde “ciddi bir sorun” olarak niteledi.

Öte yandan ABD dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, F-35 uçakları hakkında “Temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu bir netice alırız. Fakat ben burada Trump’ı çok daha olumlu gördüm. Yaklaşımlarında daha yapıcı gördüm” derken, S-400’ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik hakları üzerinde bir tasarruf olarak gördüklerini ve doğru bulmadıklarını belirtti.

Piyasaların önümüzdeki dönemde yaptırım konusuna odaklanmaya devam edeceğini söyleyen Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, bir diğer ana gündem olarak ise 12 Aralık’taki PPK toplantısına dikkat çekti.

Tözge, “Faiz indirimiyle gelecekteki reel faizin daha da düşeceği beklentisi nedeniyle yeni haber akışı olmazsa TL’de aşağı potansiyel görmüyoruz ama yılsonuna kadar da oynaklık düşük kalacak gibi görünüyor, bir süre daha 5.70-5.80 bandı korunur. CDS’ler geriledi, borsa ve tahvillerde bir miktar yabancı ilgisi var. Bu durum TL’de de net değer kazanımından ziyade oynaklığın düşmesine neden oluyor” dedi. (REUTERS)