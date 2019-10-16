Dolar/TL ne kadar oldu? (16.10.2019)

Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik geçen hafta başlayan Barış Pınarı Harekâtı'nın ardından ABD’nin Türkiye’ye uygulayacağını açıkladığı ekonomik yaptırımların piyasa tarafından beklendiği kadar sert bulunmamasıyla dolar/TL bu sabah güne 5.93 seviyesinin hemen altında başladı.

DOLARDA SON DURUM?

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.9216/5.9230 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son olarak, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı'na karşılık eski ve mevcut Türk yetkililere yönelik uygulanacak yaptırımların yanı sıra, Türkiye ile olan 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasının görüşmelerini durduracak ve Türkiye’den çelik alımlarına uygulanan gümkük vergisini %50 artıracak yaptırımları yakında uygulayacağını söylemişti.

Artan jeopolitik endişeler ve ABD’nin yaptırım tehditleri geçen haftadan bu yana TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına ve dolar/TL’de yükselişe neden oluyor.

NE OLMUŞTU?

Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, geçen haftaya da 5.70 civarından başlayan dolar/TL, Cuma günü 5.90 seviyesini aştı, önceki gün ise 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek olan 5.9395’i gördü.

Analistler 13 Kasım’da ABD’de yapılacak olan Erdoğan-Trump görüşmesinin kritik olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan geçen hafta kamu bankalarının yaptığı döviz satışlarının yanı sıra bireysel ve kurumsal yatırımcının döviz satışlarının da gözlendiğini belirten bankacılar, bunun TL’ye destek olarak daha fazla değer kaybını sınırladığını belirtmişti.

REUTERS