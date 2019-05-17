Dolar/TL ne kadar oldu? (17.05.2019)

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi yakından takip ediliyor. Bir diğer taraftan ise küresel ticaret savaşları ve ABD ile ilişkiler de yakından takip edilen konuların başında yer alıyor.

Dolar/TL saat 09:12’de 6.0750/6.0835 seviyesinde işlem görüyor. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkardı ancak Türkiye’den çelik ithalatına uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini yüzde 25’e indirdi.

Bankacılar iki karardan birinin pozitif diğerinin negatif olduğunu ancak birlikte ele alında sektörler bazlı etkilerinin olabileceğini ancak makro etkisinin “tamamen ihmal edilebilir” olduğuna dikkat çekiyorlar.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “ABD ekonomisine yönelik veriler oldukça güçlü bu doların hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oluyor. Güçlü doların yanı sıra Türkiye’ye yönelik bildiğimiz endişeler devam ediyor. Bugün ABD’nin kararlarını olumsuz fiyatlandı. Kararların belirgin bir ekonomik bir etkisi yok piyasalar son dönemde riskler içeren iki ülke ilişkilerine yönelik siyasi söylemleri takip edecektir.”

Ankara daha önce Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasının 75 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedefine aykırı olacağını belirtiyordu.

Beyaz Saray, Türkiye’nin ekonomik kalkınma seviyesine bağlı olarak GTS programına katılmaya uygunluğunu sonlandırmanın makul olduğunu ve kararın bugünden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

ABD, 23 Mart 2018’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.

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ABD 2017 yılında 1.83 milyon ton ile Türk çelik sektörünün en büyük ihracat pazarı konumundaydı. İlave gümrük vergilerinin ardından ABD Türk çeliğinin ihracat pazarları arasında 3. sıraya gerilerken; 2018’in ilk yarısında ABD’ye yapılan ihracat da yarı yarıya düşmüştü.

Dolar/TL geniş bantta sert dalgalanmaların ardından dün 6 seviyesinin hemen üzerinde dar bantta bir seyir izlemişti.

İstanbul seçimlerinin yenilenme kararı ardından piyasalarda siyaset gündemi yakından takip ediliyor. Bir diğer taraftan ise küresel ticaret savaşları ve ABD ile ilişkiler de yakından takip edilen konuların başında yer almaya devam ediyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek bütçe genişletici adımlar, yerel seçimlerin tekrarı kararı, son dönemde yavaşlasa da lokallerin altı aydır aralıksız döviz biriktirme eğilimi, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.

Merkez Bankası 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra TL’yi desteklemek için kamu bankaları geçen hafta 4.5 milyar dolara ulaşan döviz satışı da yaptı. İşlemciler bu hafta da benzer satışların yaşandığını belirtiyorlar ancak tutar konusunda net bir fikir sahibi değiller.

TCMB’nin sıkılaştırma adımları sonrası hem gecelik vadede hem de dün itibarıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 150 baz puan üzerinde yüzde 25.50’de şekillendi.

TCMB’nin ve ekonomi yönetiminin dolarizasyonu caydırmayı amaçlayan BSMV artışı ve zorunlu karşılık adımları da piyasalarda yakından takip ediliyor.

Yeniden ihracı hafta başında gerçekleştirilen iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 25.99 aynı saatte valörde son işlem yüzde 26 oldu. 10 yıllıkta dün işlem gerçekleşmedi.

REUTERS