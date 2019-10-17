Dolar/TL ne kadar oldu? (17.10.2019)

Swap piyasalarında faizlerin yükselmesi kamunun ve daha az etkili de olsa lokallerin döviz satışları TL’yi destekleyen etkenler olarak öne çıkarken piyasalar bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Ankara’da yapacağı görüşmeyi izliyor.

DOLARDA SON DURUM?

Dolar/TL bugün saat 17.24 itibarıyla 5.8801/5.8820 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım’da yapılması planlanan ABD ziyaretinin ve ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin Türkiye’ye gelecek olan ABD’li heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirileceğini söyledi.

Artan jeopolitik endişeler ve ABD’nin yaptırım tehditleri geçen haftadan bu yana TL’nin benzer para birimlerinden negatif ayrışmasına ve dolar/TL’de yükselişe neden oluyor. Eylül ayı başından geçen haftaya kadar genel olarak 5.60-5.75 bandında oldukça yatay bir seyir izleyen, önceki gün yaklaşık 4.5 ayın en yüksek seviyesine gelen dolar/TL yaptırımların “hafif” bulunmasıyla 5.8620 seviyesine kadar gerilemişti.

BANKA HİSSELERİNE “AÇIĞA SATIŞ” YASAĞI

Öte yandan jeopolitik riskler ve ABD’den beklenen yaptırım tedirginliğiyle banka hisselerindeki iki gün önceki sert düşüş ve ABD’nin dün Halkbank’ı yaptırımları delmekle suçlamasının ardından gelen kararla yedi banka hissesine açığa satış yasağı getirildi.