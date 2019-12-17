Dolar/TL ne kadar oldu? (17.12.2019)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

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Bir bankacı, “TL’deki kayıpta ana etken Erdoğan’ın açıklamaları ve ABD ile ilişkilerin bozulacağına dair endişeler. TCMB’nin faiz indirimleri de TL’yi zayıflatıyor” dedi.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.

TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’nin cazibesinin azaldığına dikkat çeken bir bankacı, “Geçen hafta toplantıda sonra iki defa aşağı deneme yapmasına rağmen dolar/TL’de kapanışlar pozitif olmadı. Faizde gelinen seviyeler itibarıyla TL’nin bir miktar zayıflaması normal. Kurun son dönemde bulunduğu bant aralığı biraz daha yukarıda oluşabilir. Dolar/TL’de 5.90’ı görebiliriz ancak yeni bir haber akışı olmadıkça 5.93’ün üzeri zor” dedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ NASIL DEVAM EDECEK?

TCMB yılsonu itibarıyla enflasyonun Ekim Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin alt sınırına yakın gerçekleşebileceğine işaret ederek, politika faizini 200 baz puan indirimle %12 seviyesine çekerken, analistler bundan sonra indirimlerin sınırlı bir şekilde devam edeceği görüşünde.

Faiz indirimlerinin devamı beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise önümüzdeki yıl faizlerin tek haneye ineceğini söylüyor. Bu, önümüzdeki yıl faizlerin en az 225 baz puan düşmesi anlamına gelirken, bankacılara göre koruma kalkanı olan reel faizin azalması TL’nin artan ya da gerçekleşen risklere karşı zayıf kalmasına neden olacak. (REUTERS)