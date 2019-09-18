Dolar/TL ne kadar oldu? (18.09.2019)

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye ve hem de küresel piyasaları baskılamış TL de Türkiye’nin petrol ithalatçısı olması nedeniyle önceki gün benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Dolar/TL saat 07.05 itibarıyla 5.7043/5.7080’den işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Küresel düşük faiz beklentilerinin kuvvetlenmesi ve ticaret savaşlarına ilişkin iyimser beklentilerle geçen hafta 5.65’li seviyelere kadar gerileyen dolar/TL, TCMB’nin faiz indirimine gittiği hafta en son 5.69 seviyesinden işlem görmüştü.

Bankacı bölgedeki gerilimin piyasalarda izlenmeye devam ettiğine, ABD-İran gerilimin küresel piyasalardaki negatif etkisinin ise izlenmeye devam edileceğine dikkat çekti.

Piyasalarda Ortadoğu geriliminin haricinde Fed’den beklenen faiz indirimi ve Perşembe günü yapılacak olan ABD-Çin ticaret müzakerelerinin bir sonraki turunu da yakından izliyorlar.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ FATURASI 4 MİLYAR DOLAR ARTIYOR

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamaya göre petrol fiyatlarında yaşanan her 10 dolarlık artış Türkiye’nin enerji faturasını yaklaşık 4 milyar dolar artırıyor. Ancak bu etki kontratlara göre zamana yayılıyor.

Öte yandan piyasalarda bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. Küresel merkez bankalarının gerek faiz indirimi gerekse diğer adımlarla genişlemeci politikalarına devam etmesi öngörülüyor.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ve ileriye dönük verilecek mesajların küresel piyasalarda ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

REUTERS

