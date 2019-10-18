Dolar/TL ne kadar oldu? (18.10.2019)

Türkiye ile ABD arasında kuzeydoğu Suriye’de ateşkes sağlanması ile ilgili anlaşmaya varılmasının ardından hızla gerileyen Dolar/TL bu sabah 5,81 seviyesinden güne başladı.

Dolar/TL saat 07:47’de 5.8114/5.8156 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin “ABD ve Türkiye, Suriye'de bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. 120 saat içinde YPG kuvvetlerinin güvenli bölgeden çekilmesi dolayısı ile Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı'nı durduracak” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. ABD tarafı, Türkiye'nin meşru güvenlik çıkarlarının korunması bakımından güvenli bölgenin önemini ve işlevselliğini kabul etti.

Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı” dedi. Türkiye-ABD, anlaşma sonrası 13 maddelik ortak açıklama yayımladı.

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