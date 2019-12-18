Dolar/TL ne kadar oldu? (18.12.2019)

Cuma günü 5.8120 seviyesinden kapanan dolar/TL, haftaya 5.82’nin hemen üzerinde başlamıştı. Dolar/TL bu sabah ise 5.89 seviyesinin hemen altında başladı.

Societe Generale Stratejisti Phoenix Kalen, yatırımcıların hâlâ kongrede tasarılar beklerken ABD’nin Türkiye’ye yaptırım tehdidi nedeniyle endişeli olduğunu söyleyerek, “Her ne kadar bu tasarıların yüksek cezai yaptırımlar şeklinde gerçekleşmesi muhtemel olmasa da, varlıkları piyasada baskı yaratıyor. Ayrıca bu gelişmeler, son birkaç aydır yapılan agresif faiz indirimleri sonucu reel faiz kalkanının aşındığı bir dönemde ortaya çıktı. Politika yapıcılar artık dış stres kaynaklarının etkisini azaltacak bir kalkana sahip değil” dedi.

“YABANCI YATIRIMCI ALGISINDA BASKI YARATIYOR”

Diğer yüksek getirili piyasaların genel olarak %2-5 arasında reel faiz sunduğunu, Türkiye’nin reel faizinin ise EM ortalamasının altında kaldığını söyleyen Kalen, “Hükümet kredi genişlemesinin hızlı bir şekilde canlanması ve kredi standartlarının hafifletilmesi yoluyla kredi vermeyi teşvik eden iç politikaları savunuyor. Bu durum ise Türkiye’nin hâlâ ekonomik bir dönüşüm için krediye dayalı bir büyüme modeli izlediğini gösterdiğinden yabancı yatırımcı algısında baskı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyonun Kasım’da %10.56 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında mevcut durumda Türkiye’nin reel faizi yaklaşık %1.4 civarında bulunuyor.

Öte yandan YEP’te yılsonu enflasyon hedefi olan %12’ye göre hesaplandığında Türkiye reel faizde yılı sıfır, beklenti anketindeki yılsonu beklentisi olan %11.6’ya göre hesaplandığında ise %0.4 ile kapatıyor olacak.

ABD İLE İLİŞKİLERİN SEYRİ YAKINDAN İZLENİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’deki ABD üslerinin kapatılabileceğini açıklamasının ardından piyasalar ABD ile ilişkilerin seyrini yakından izliyor.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda, ABD Kongresi’nde Türkiye aleyhine yaptırım gibi kararlar alınması halinde Ankara’nın mütekabiliyet esasında cevap vereceğini, ancak gerekmesi halinde Türkiye’deki ABD üslerinin de kapatılabileceğini söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de ABD’nin nükleer füze başlıklarının bulunduğu İncirlik üssünün kapatılabileceğine yönelik Erdoğan’ın ifadelerinde ne kadar ciddi olduğunu anlamak için Türk mevkidaşı ile görüşmesinin gerektiğini söyledi. (REUTERS)