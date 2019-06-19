Dolar/TL ne kadar oldu? (19.06.2019)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe dönmemesi durumunda, muhtemelen yeni faiz indirimleri veya varlık alımları yoluyla para politikasını tekrar gevşetmesi gerekeceğini belirtmişti.

Dolar/TL saat 07:18’de 5.8630/5.8660 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye’nin kredi notunun Moody’s tarafından bir kademe indirilmesine belirgin tepki vermeyerek haftaya 5.90’lı seviyelerin üzerinde başlayan dolar/TL önceki gün yerli yatırımcılardan gelen kâr satışlarıyla bir miktar gerilemiş ve günü 5.87 civarında tamamlamıştı.

SANAYİ ÜRETİMİ VE HAZİNE BORÇLANMASI İZLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Nisan’da bir önceki yılın aynı ayına göre %4 daraldı ve %2.5 beklentilerinin üzerinde bir daralma gösterdi. Büyümenin öncü göstergesi olarak yakından takip edilen sanayi üretimi son aylarda toplarlanmanın başladığını gösteriyordu ancak Nisan verileri bu trendin henüz kuvvet kazanmadığını gösterdi. Sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde bir daralmaya işaret etse de piyasada belirleyici olmadı.

HAZİNE’NİN ARTAN BORÇLANMA İHTİYACI SONRASI İHALE İZLENDİ

Hazine’nin artan borçlanma ihtiyacı sonrası bugün düzenlenen ihale de yakından takip edildi.