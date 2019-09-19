Dolar/TL ne kadar oldu? (19.09.2019)

Bankacılar ABD Merkez Bankası’nın faiz kararının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından yön belirleyici olacağını belirtiyorlardı. Fed faiz kararı sonrası dolar yönünü değiştirdi.

Dolar/TL saat 07.03 itibarıyla 5.6852/5.6878'den işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine Cumartesi günü yapılan saldırının ardından bölgede askeri bir hareketliliğe ilişkin endişeler hem Türkiye ve hem de küresel piyasaları baskılamış TL de Türkiye’nin petrol ithalatçısı olması nedeniyle benzer para birimlerinden negatif ayrışmıştı.

Petrol fiyatlarının saldırının ardından kaydettiği kazanımlarının büyük bölümünü geri vermesiyle birlikte TL’de görülen pozitif ayrışma bugün de devam etti.

FED FAİZ İNDİRDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Eylül toplantısında beklentiye paralel olarak 25 bp faiz indirimine gitti. Böylece Fed fonlama faizi yüzde 1.75 – 2.00 aralığına indi.

Rezerv fazlasına uygulanan faiz oranı (OIER) yüzde 2.10'dan oy birliğiyle yüzde 1.80'e indirildi. Beklenti yüzde 1.80 idi.

Fed, ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1.9'da korudu. Karar metninin yayınlanmasının ardından Dolar Endeksi'nde (DXY) fazla değişiklik olmadı.

REUTERS- sozcu.com.tr