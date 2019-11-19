Dolar/TL ne kadar oldu? (19.11.2019)

Geçen haftaya 5.76 seviyesinden başlayan ve ABD ziyareti öncesinde 5.7960 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, haftanın kalanında ise 5.76 civarında genel olarak yatay bir görünüm sergiledi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.10 itibarıyla 5.7380-5.7439 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’nin küresel risk iştahından pozitif etkilendiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra piyasanın gündeminde şu an için yön belirleyici bir gelişme, haber akışı yok. Türkiye piyasalarına baktığımızda hem TL hem borsa açısından son dönemde gelişmekte olan ülke para birimleri arasındaki kötü performansın ardından TL cinsi yatırım araçları önemli bir cazibe sunuyor” dedi.

Piyasada yakından izlenen Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik olarak analistler görüşmelerin dostane bir ortamda geçtiğini ve genel çerçevede olumlu olduğunu ancak S-400, yaptırımlar, Halkbank gibi konularda net mesajların verilmemesi nedeniyle görüşmelerin piyasada ilk etapta nötr bir etki yarattığını belirtiyor. Bu çerçevede piyasalar bu ana konularda ABD tarafından atılacak adımları izleyecek.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi. (REUTERS)