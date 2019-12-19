Dolar/TL ne kadar oldu? (19.12.2019)

Türkiye ile ABD arasında son dönemde tekrar artan tansiyona paralel TL’de negatif ayrışma devam ederken, dolar/TL 5.93 ile iki ayın en yüksek seviyelerinde hareketini sürdürüyor.

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Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi alımı nedeniyle yaptırım konusunun tekrar gündeme gelmesi, ABD’de Ermeni tasarısı ile Türkiye’ye F-35 savaş jeti satışını yasaklayan ve yaptırım çağrısı içeren tasarının kabul edilmesi iki ülke ilişkilerine yönelik piyasada endişeleri artırmış durumda.

MERKEZ’DEN 12 PUAN İNDİRİM

TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin de reel faizi düşürmesi, TL’nin benzer ülke para birimlerinden negatif ayrışmasına neden oluyor.

ABD Senatosu Perşembe günü oybirliğiyle Ermenilerin 100 yıl önce soykırıma uğradıklarını tanıyan yasa tasarısını geçirdi. Bu adım Türkiye’nin tepkisini çekerken, zaten sorunlu olan ABD-Türkiye ilişkilerini daha da germiş oldu.

Analistler TCMB’nin faiz indirimlerinin ardından TL’nin sunduğu reel faizin benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde kalması nedeniyle reel faiz kalkanının aşındığı bir ortamda gündeme gelen ABD’nin yaptırım konusunun TL varlıkları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. (REUTERS)