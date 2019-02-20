Dolar/TL ne kadar oldu? 1 Dolar kaç lira?

Analistler TCMB'nin geçen hafta zaten bu adımın sinyalini verdiğini hatırlatırken, para politikası duruşunda henüz bir gevşeme olarak algılanmadığını bu nedenle de kurda sert bir tepki gözlenmediğini belirtiyor. Analistlere göre bu adımların devamının gelmesi ise önümüzdeki dönemde sıkı duruş adına endişe yaratabilir. Dolar/TL ise saat 07:00 itibari ile güne 5.2878/ 5.2893 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

SATIŞ BASKISI KISMEN ZK'DAN

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, dün ağırlıklı hisse tarafı olmak üzere TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısının kısmen gelişmekte olan ülke varlıklarındaki seyir, kısmen de TCMB'nin ZK adımından kaynaklandığını söyledi.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı. TCMB'nin geçen hafta bu adımın sinyalini vermiş olması nedeniyle TL'de dün negatif ayrışma olsa da kurda sert bir tepki gözlenmezken, analistlere göre bu adımların devamının gelmesi ise önümüzdeki dönemde sıkı duruş adına endişe yaratabilir.

REUTERS