Dolar/TL ne kadar oldu? (20.09.2019)

Fed tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı almıştı. Powell Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından önceki gün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir” dedi.

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 5.7215/5.7263’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

“Yüksek oranda veriye bağlı olacağız… Önceden belirlenmiş yolda gitmiyoruz, toplantı yaparak kararları toplayacağız “ifadesini kullanan ve Fed’in “Yeterli gördüğümüz noktada” faiz indirimini bırakacağını da belirtti.

Bankacılar kararın Fed’in önümüzdeki dönemde faiz indirim sürecini devam ettireceğine dair kuvvetli bir sinyal olmamasının gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olumsuz bir fiyatlama yarattığını belirtmişti.

Küresel piyasalarda ABD-İran geriliminin yarattığı jeopolitik riskler yakından takip edilmeye devam ediliyor.

REUTERS