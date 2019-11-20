Dolar/TL ne kadar oldu? (20.11.2019)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen haftaki görüşmesi sonrası yatay bir seyir izleyen dolar/TL’de küresel risk iştahı yakından izleniyor.

Bankacılar geçtiğimiz yıllarda TL ve TL cinsi yatırım araçlarında yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine dikkat çekiyor.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.25 itibarıyla 5.7088-5.7126 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bankacılar küresel risk iştahının canlı kaldığı bir dönemde yılın kalanında ve önümüzdeki yıl başında, TL ve TL cinsi yatırım araçlarının geçmiş dönemden kalma değerlemelerinden gelen bir pozitif ayrışma yaşayabileceğini belirtiyorlar.

Piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, 12 Aralık’taki PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL’de baskı da görülebilir. Ancak son dönemde TL’deki volatilite oldukça azalmış durumda.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti. Erdoğan bu hafta sonunda yaptığı açıklamalarda faiz oranlarının daha da ineceğini belirterek, 2020’de enflasyonun da tek haneli rakama gerileyeceğini söyledi. (REUTERS)