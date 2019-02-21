Dolar /TL ne kadar oldu? (21.02.2019)

Dolar Fed’in son toplantı tutanaklarının bu yıl olası faiz artırımına ilişkin beklentileri yeniden canlandırmasının ardından hafif yükseldi. Dün Güney Afrika haberinin ardından 29 Ocak’tan bu yana en yüksek olan 5.3301 seviyesini test eden dolar/TL saat 16.38’de 5.3103/5.3119 seviyesindeydi. Dolar/TL Fed sonrası Asya seansında 5.3450’ye kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 5.3300/5.3379 seviyesinde bulunuyordu. Dolar/TL’nin söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

FED BU YIL BİR FAİZ ARTIŞI YAPABİLİR

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki “sabırlı” tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Dolar endeksi yüzde 0.1 artışla 95.569’a yükselerek dün gördüğü iki haftanın dip seviyesi olan 96.286’dan uzaklaştı.

Güney Afrika’nın ulusal bütçesinde ülkenin en büyük elektrik üreticisi Eskom’a önümüzdeki üç yılda 69 milyar rand kaynak sağlayacağı, ancak Eskom’un talep ettiği şekilde 100 milyar rand borcu üstlenmeyeceği belirtildi.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, Fed tutanakları sonrası piyasada bir fiyatlama oluştuğunu söyleyerek, “Kurda hassasiyet zaten var, ister istemez yukarı tepki vermeye çabalıyor. Dolar/TL’nin bugün 5.30-5.35 aralığında dalgalanmasını bekleyebiliriz. ABD ve Çin arasında görüşmelere yönelik iyimser açıklamalar biraz rahatlatsa da piyasa artık net sonuç görmek istiyor” dedi.

Dolar/TL’de son günlerde hareketin 5.25-5.35 arasında ortalamaların üzerine çıkmaya başlamasının piyasayı tedirgin ettiğini söyleyen Karadağ, “Yaklaşan seçim ve ekonomik göstergeler nedeniyle TL’deki kırılganlık devam ediyor ancak olağanüstü bir durum olmadıkça agresif hareket olmaz. AB’nin üyelik görüşmelerinin aksıya alınması kararının net bir yansıması olmayabilir gelecek açıklamaları izlemek gerek ancak bu tarz gelişmeler de hassas yapının sürmesine neden oluyor. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığı aktif, TCMB’nin sıkı duruşunu koruyacağını yinelemesi bizi rahatlatıyor ve yukarı sert hareketlerin önüne geçiyor dedi.

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Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi’nde kabul edilerek genel kurula sevk edilen 2018 Türkiye Raporu Taslağı’nda Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı ise bu kararın kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Üzerinde uzlaşıya varılan taslak dün AP Dış İlişkiler Komitesi’nde oylandı. Ancak nihai raporun, Mart ayında düzenlenecek AP Genel Kurulu’nda kabul edilmesi bekleniyor.

Tahvil bono piyasasında ise önceki gün spot piyasada yüzde 18.68 seviyesinden kapanan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 18.64, valörde son işlemde yüzde 18.71 seviyesindeydi.

Önceki gün son işlemde yüzde 15.13 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.23, valörde son işlemde yüzde 15.36 seviyesindeydi.

REUTERS