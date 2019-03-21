Dolar/TL ne kadar oldu? (21.03.2019)

Küresel ekonomik büyümenin yavaşlama sinyalleri vermesiyle birlikte yatırımcılar ABD’deki borçlanma maliyetlerinin bundan sonraki seyri hakkında ipuçlarını görmek için Fed’in bugün sonuçlanacak kararına odaklanmıştı. Fed kararı öncesi 5.48 seviyelerine dayanan dolar/TL kararın açıklanmasının ardından 5.43 seviyesinin hemen altına geriledi.

Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile 5.4290/ 5.4305 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

İşlemcilere göre, başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yerel seçimler öncesi yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan ve atılabilecek genişlemeci adımlar ve TCMB’den bu yıl beklenen faiz indirimlerine ilişkin tahminler, lokallerin beş aydır aralıksız devam eden döviz alımları, yavaşlayan büyüme, yüksek seyreden işsizlik ve enflasyon zaman zaman piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratıyor.