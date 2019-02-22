Dolar/TL ne kadar oldu? (22.02.2019)

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki “sabırlı” tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar. Dolar/TL ise saat 07:10 itibari ile güne 5.3178/ 5.3193 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek bu sabahki notunda Güney Afrika’nın ardından Fed tutanaklarının TL dahil gelişmekte olan ülke varlıklarını etkilediğini söyleyerek, “Biz dahil genel piyasa yaklaşımı faiz konusundaki yönlendirmenin net olmaması ancak buna karşı bilanço normalizasyonu sürecinin yıl içerisinde sonlandırılacağı şeklinde. Tutanakların ardından genel olarak EM varlıklarında para birimleri başta olmak üzere sınırlı baskılanma gözlenirken, TL’de kapatılan kısa rand pozisyonlarının ve bant sıkışıklığı etkili olduğu söylenebilir” dedi.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi. Fed geçen ay yaptığı toplantıda 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu küçültmeyi durdurma planlarını yakında belirleyeceğinin sinyalini verdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki “sabırlı” tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Analistler dolar/TL’nin son günlerde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izlediğini, yatırımcıların seçimler öncesinde çok fazla pozisyon değiştirmek istemeyeceğini belirterek, küresel bazda önemli bir gelişme olmadıkça kurda sert hareketler beklemiyor.

Küresel bazda piyasalar ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler ile Brexit konusunu izliyor.

Reuters’ta yer alan bir habere göre ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlıklarındaki en zorlu konulara dair taahhütlerini prensip olarak belirlemeye başladıkları belirtildi.

ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yakın kaynakların Reuters’a yaptığı bu açıklama, yedi aylık ticaret savaşını sona erdirmek için şimdiye kadar en önemli ilerlemeye işaret etti.

Tahvil bono piyasasında ise önceki gün spot kapanışta yüzde 18.64, valörde son işlemde yüzde 18.71 seviyesinde olan iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 18.71 seviyesindeydi.

Önceki gün spot kapanışta ortalama yüzde 15.23, valörde son işlemde yüzde 15.36 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 15.39, valörde son nomişlemde yüzde 15.37 seviyesindeydi.

REUTERS