Dolar/TL ne kadar oldu? (22.05.2019)

Piyasalar YSK’nın İstanbul seçimine yönelik gerekçeli kararını ve seçim sürecini izlerken, jeopolitik risk olarak öne çıkan S-400 ve F-35 konusundaki gelişmeler ve ABD ile ilişkiler yakından takip ediliyor.

Dolar/TL saat 07:00 itibarıyla 6.0651/6.0673 seviyesinde işlem görüyor. Doların söz konusu seviyelerde seyri devam ediyor.

Diğer taraftan yurtiçinde TL’de baskı unsuru olan, son dönemde yavaşlasa da altı aydır aralıksız devam eden lokallerin döviz biriktirme eğilimine yönelik önlemler takip ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün itibariyle gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini bildirdi.

Yazıda kararın, “Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını ve olası spekülatif işlemlerin önlenmesini teminen” alındığı belirtildi.

Birçok bankacı kararın sermaye kontrolüne yönelik endişe yarattığına, mevcut sorunlara kısa vadeli bir bakış getirdiğine, etkisinden ziyade yarattığı izlenimin olumsuzluğuna dikkat çekti.

REUTERS