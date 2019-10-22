Dolar/TL ne kadar oldu? (22.10.2019)

Türkiye ve ABD arasında Kuzeydoğu Suriye ilgili varılan anlaşmaya bağlı olarak dolar/TL bu sabah güne 5.86 seviyesinin hemen altında başladı.

Dolar/TL saat 07.00’da 5.8544/5.8561 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Son gelişmelerle birlikte TL varlıklarda gözlenen değer kazanımıyla TCMB’nin bu haftaki PPK toplantısından indirim beklentisi de tekrar kuvvetlendi.

Ancak TCMB’nin 200 baz puana yakın bir indirim yapabilmesinin mümkün olduğunu belirten bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TCMB’den beklenen karar nedeniyle TL’de yeni bir baskı oluştu. Şartlar TCMB’nin 200 baz puana ulaşan faiz indirimi yapabileceğini gösteriyor. Bu da TL’yi yeni bir satış baskısı altında bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. (REUTERS)