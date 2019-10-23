Dolar/TL ne kadar oldu? (23.10.2019)

Dolar/TL jeopolitik gelişmeler ve TCMB’nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalarla baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Dolar/TL saat 07.30'da 5.8052/5.8078 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyor.

Reuters’in TCMB faiz kararına ilişkin ekonomist tahminlerinden oluşan anketinde faiz indirim beklentisi 100 baz puan seviyesinde.

Ekim ayına yönelik tahmin veren 20 katılımcının 10’u 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, bir katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

İşlemciler ayrıca bu hafta TCMB ile aynı gün ECB’nin faiz kararının da yakından izleneceğine dikkat çekiyorlar.

Bankacılar kurda jeopolitik endişelerin daha da azaldığından emin olunana ve PPK tamamlana kadar 5.75 altında kalıcı seyrin kolay olmayabileceğine de dikkat çekiyorlar. Öte yandan bankacılar kurun yeniden 6 seviyesine yaklaşmasını da beklenmedik yeni bir gelişme olmadan mümkün görmediklerini de belirtiyorlar.

REUTERS