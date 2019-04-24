Dolar/TL ne kadar oldu? (24.04.2019)

Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’dan petrol ithal eden ülkelere yönelik yaptırım muafiyetlerini Mayıs’ta süreleri dolduktan sonra yenilememe kararı aldığını açıkladı. Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Dolar/TL saat 07:10 itibari ile güne 5.8516/5.8539 seviyesinde başladı.

Piyasalarda Merkez Bankası rezervlerine yönelik belirsizlik ve bu belirsizliğin TL üzerindeki etkisi de kısmen sürüyor. Bankacılar TCMB rezervlerinde düşüş yaşanmasını “izaha muhtaç” olarak özetliyorlar ve sürece ilişkin TCMB’den bilgilendirme beklemeye devam ediliyorlar.

REUTERS