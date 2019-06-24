Dolar/TL ne kadar oldu? (24.06.2016)

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım’ı 13 bin fark oyla geride bırakmıştı. 31 Mart yerel seçimler sonrası yani 1 Nisan tarihinde Dolar 5.50 seviyesinde dalgalanıyordu. 6 Mayıs tarihinde ise YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından yaşanan gelişmelere dolar sert tepki verdi. Kararın ardından dolar/TL 6,20 seviyesine tırmandı. Gün içerisinde 5.75’in altında seyrediyordu ancak an itibariyle 5.80’e ulaştı.

DOLAR NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İstanbul Seçim Sonuçları ->