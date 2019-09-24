Dolar/TL ne kadar oldu? (24.09.2019)

Dolar/TL 5.70’in hemen üzerinde oldukça sakin bir seyir izlerken bankacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’deki temasların yakından izlendiğini belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul’dan hareket ettiği ABD seyahetinde çeşitli temaslara haftasonu başladı. Bankacılar özellikle Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi, ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.

DOLARDA SON DURUM! İŞTE RAKAMLAR

Dolar/TL bugün saat 07.16 itibarıyla 5.7118/5.7252'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Türkiye ile ABD ilişkileri Suriye’de yaşanan görüş ayrılıkları, Türkiye’nin Rus yapımı savunma sistemlerini satın alması, İran ile geçmiş dönemde yapılan ticaret nedeniyle olası ABD yaptırımları ve rahip Andrew Brunson’ın ABD’ye geri gitmesinden önceki dönemde tutuklu yargılanması nedeniyle gerilmişti.

Brunson süreci geçen yıl Türkiye’de kur krizini tetiklemiş, ancak bu anlaşmazlık giderildikten sonra ilişkiler eski seviyesine gelmemişti.

Öte yandan piyasada bu hafta TCMB’nin düzenleyeceği iki günlük yatırımcı toplantıları, Erdoğan’ın ABD ziyareti ve dördüncü madde görüşmeleri kapsamında IMF heyetinin temasları da takip ediliyor. Yurtdışı veri gündemi ve küresel risk iştahı da yakından takip ediliyor.

Analistler, yatırımcıların risk iştahının Hong Kong’daki sivil karışıklık, Orta Doğu’daki gerginlikler ve ABD ve Çin’in yakında bir ticaret anlaşması imzalayıp imzalamayacağına dair endişeler nedeniyle kırılgan olduğunu söyledi.

REUTERS