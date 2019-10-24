Dolar/TL ne kadar oldu? (24.10.2019)

Dolarda dalgalanmalar devam ediyor. Piyasalarda anlaşmaların sahadaki etkisi yani jeopolitik gelişmeler takip edilmeye devam edilirken, bir diğer taraftan ise TCMB’nin bugün ki faiz kararı bekleniyor.

Dolar/TL saat 07.26’da 5.7654/5.7678 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB’nin 425 ve 325 baz puanlık iki faiz indirimi ardından bu hafta da 200 baz puana ulaşan bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalar TL’yi baskılayan bir unsur olmayı sürdürüyor. Öte yandan gelişmekte olan ülke para birimlerinin tamamında Brexit süreci endişesi ile ilgili sert satış baskısı yaşanırken TL açık ara benzer para birimlerinden pozitif ayrışıyor.

İŞLEMCİLER: TL’DE BASKI YARATAN PPK KALDI

İşlemciler jeopolitik tansiyonun sahaya da tam olarak yansımasının takip edileceğini belirtirken, TCMB’nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine yönelik endişelerin ise TL’yi baskılamaya devam ettiğini belirtiyorlar.

Analistler son gelişmelerin ardından oluşan olumlu havanın ve bu havanın toplantıya kadar devam etmesinin ise yeniden 150-200 baz puana varabilecek bir indirimin önünü açabileceğini belirtiyordu.

Reuters’in TCMB faiz kararına ilişkin ekonomist tahminlerinden oluşan anketinde faiz indirim beklentisi 100 baz puan seviyesinde.

İşlemcilerin fiyatlamaları ise 100 baz puanın üzerinde, hatta bazı işlemciler indirimin 200 baz puana ulaşabileceğini de fiyatlıyor.

Reuters anketinde Ekim ayına yönelik tahmin veren 20 katılımcının 10’u 100 baz puan, beş katılımcı 150 baz puan, bir katılımcı 75 baz puan, bir katılımcı 125 baz puan, bir katılımcı 200 baz puan indirim beklerken, iki katılımcı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. (REUTERS)