Dolar/TL ne kadar oldu? (25.06.2019)

Analistler seçim riski ortadan kalksa da S-400 konusu ve ABD’den gelebilecek olası yaptırımların TL için hâlâ risk unsuru olduğunu belirtirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonunda G20’de yapacağı görüşme öncesinde TL’de kazanımların sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyordu.

Dolar/TL saat 07.15 itibarıyla 5.8127/5.8164’den işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’ta Cuma günü yayımlanan bir analizde S-400 krizinin fiyatlamaları baskıladığı bir ortamda yenilenecek İstanbul seçimlerinin sonucu normalleşmeye işaret ettiği takdirde, özellikle yabancı yatırımcı tarafında hisse senedi piyasasına azalan ilginin yeniden canlanabileceği belirtilmişti.

Seçim sonrasında önceliğin yeniden siyasetten ekonomiye dönecek olması ve ekonomi politikalarında reform beklentisinin yanı sıra, Fed politikalarının gelişmekte olan ülke piyasalarını desteklemesi ve fon akımları açısından getiri arayışının hızlanacak olması da aşırı ucuz Türk Lirası’na ve TL varlıklara yatırımcıların yeniden dönüş yapacağı beklentisi getiriyor.

Bir bankacı, seçimin arkada kalmış olması nedeniyle uzun süredir siyasete yoğunlaşmış olan hükümetin Türkiye’nin acil sorunlarına daha fazla çaba sarf edecek olması ve iç siyasi risk priminin düşmesi piyasalar için olumlu olduğunu söyleyerek, “Ancak bu iyimserlik sınırlı veya geçici olabilir çünkü S-400 konusu ve ABD’nin olası yaptırımları hâlâ en önemli risk unsuru ve CDS üzerinde baskı yaratıyor. CDS’lerdeki yüksek seyir de TL’nin değer kazanımının önündeki engellerden biri” demişti.

REUTERS

İstanbul Seçim Sonuçları ->