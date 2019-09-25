Dolar/TL ne kadar oldu? (25.09.2019)

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer para birimi olurken, bankacılar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD temaslarının izlemeye devam ettiğini söylediler.

Cumartesi günü ABD’ye giden Erdoğan, temaslarına haftasonu başladı. Bankacılar özellikle Erdoğan’ın Trump ile yapması beklenen ikili görüşmeyi ve bu görüşmeden Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyecek konuları takip ediyor olacaklar.

DOLAR BU SABAH GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL bugün saat 07.05 itibarıyla 5.6970/5.6997’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor

Dün CNNTürk’te yer alan bir haberde ABD’nin Türkiye’ye iki ülke arasındaki ticaretin 100 milyar dolara çıkarma hedefi kapsamında F-35 ve Patriot sistemlerini de kapsayan bir paket sunacağı belirtildi.

Habere göre ABD’nin teklifinin F-35, Patriot sistemi, çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin düşürülmesini ve serbest ticaret anlaşmasını da kapsaması bekleniyor.

Bankacılar haberin ardından ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik olumlu algının arttığını bunun da TL’ye pozitif yansıdığını söylediler.

Türkiye ile ABD ilişkileri Suriye’de yaşanan görüş ayrılıkları, Türkiye’nin Rus yapımı savunma sistemlerini satın alması, İran ile geçmiş dönemde yapılan ticaret nedeniyle olası ABD yaptırımları ve rahip Andrew Brunson’ın ABD’ye geri gitmesinden önceki dönemde tutuklu yargılanması nedeniyle gerilmişti.

Öte yandan piyasada bu hafta TCMB’nin düzenlediği iki günlük yatırımcı toplantıları, Erdoğan’ın ABD ziyareti ve dördüncü madde görüşmeleri kapsamında IMF heyetinin temasları da da takip ediliyor.

REUTERS