Dolar/TL ne kadar oldu? (25.10.2019)

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.

Dolar/TL saat 07.04'de 5.7661/5.7680 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre TCMB’nin bugün 100 baz puan indirime gitmesi beklenirken, sadece bir katılımcı 200 baz puan indirim öngörüyordu.

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Buna karşılık işlemciler indirimin 150-200 baz puan civarında olacağını tahmin ediyor, bunun üzerinde bir miktar ise pek fiyatlanmıyordu.

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada gelecek hafta yılın son Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

Bir bankanın döviz masası müdürü, “TCMB’nin kararı ilk etapta TL’yi baskı altında bıraktı. Ancak yaşanan baskı yapılan indirime kıyasla sınırlı kaldı. Küresel düşük faiz konjonktüre ve son dönemde jeopolitik risklerdeki azalma nedeniyle tepki sınırlı” dedi.

REUTERS