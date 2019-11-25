Dolar/TL ne kadar oldu? (25.11.2019)

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde negatif ayrışarak sınırlı yükseliş gösterdi.

DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7143-5.7173 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Son dönemde TL’nin oynaklığı oldukça azalmış durumda. Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak son dönemde ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişeler bu etkileri sınırlıyor.

Yine de bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlardı.

Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yıl sonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi. (REUTERS)