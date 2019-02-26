Dolar/TL ne kadar oldu? (26.02.2019)

Bankacılar TL’deki etkinin benzer para birimlerine göre sınırlı kaldığını, burada Moody’s açıklamalarının ve seçim öncesi ekonomideki yavaşlama ve enflasyona ilişkin belirsizliğin etkili olduğunu belirttiler. Dolar/TL ise saat 07:30 itibari ile güne 5.3078/ 5.3093 seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü Twitter’da daha önce 1 Mart olarak belirlediği Çin ürünlerinden alınan gümrük vergisini artırma tarihini ötelediğini ifade etti.

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticaret müzakerelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek bu ülkeden ithal ürünlerden alınan gümrük vergisini yükseltme kararını ertelediğini söylemesinin ardından Çin hisse senedi piyasası öncülüğünde yükseldi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Ticaret savaşlarında iyimserlik gelişmekte olan ülke piyasalarında yansıyor. TL açısından baktığımızda bu iyimserliğin benzer para birimlerine göre daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

REUTERS