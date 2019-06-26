Dolar/TL ne kadar oldu? (26.06.2019)

Piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, iki ülke liderinin Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya’da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma istekliliği oldukça azalmış durumda. Türkiye ABD ilişkileri konusundaki gelişmeler piyasalarda ana belirleyici konumunda ancak işlemcilerin dikkat çektiği üzere TL’de tepki çoğu zaman sınırlı ya da kalıcı olmamaya başladı. İşlemciler bunun nedenini iki liderinin Haziran sonunda G20 zirvesinde yapacağı görüşmeye bağlıyorlar. Görüşmeden çıkacak sonucu görmeden hareket etme yanlısı değiller.

Dolar/TL saat 07.07 itibarıyla 5.8050/5.8092'den işlem gördü. Dolar kurunun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Bu çerçevede Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da G20’de yapacağı görüşme öncesinde TL’de kazanımların sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla önemli bir siyasi riskin geride bırakılmasına karşın piyasalarda önümüzdeki dönemde siyasi gündemin nasıl şekilleneceği, İstanbul seçimlerinin AKP başta olmak üzere siyasete nasıl bir değişiklik getireceği yakından takip ediliyor.

REUTERS

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